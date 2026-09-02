Москва2 сенВести.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков совершил тестовый облет на Ил-114-300 над Владивостоком и оценил решения, реализованные в проекте. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.
Турбовинтовой региональный самолет российского производства Ил-114-300 уже сертифицирован. Первой в стране сможет начать их эксплуатировать Архангельская область.
Раскрою вам, что буквально позавчера мы с Юрием Петровичем полетали над Владивостоком на Ил-114-300. Совершили тестовый облет, естественно, не за штурвалом, но оценили комфорт и современные решения, реализованные в этом самолете, который уже сертифицирован к полетамрассказал Чекунков
До 2030 года дальневосточная авиакомпания планирует получить не менее 18 самолетов, добавил он.
И вместе с обновлением остального флота мы сможем выполнить поставленную президентом задачу в национальных целях - достичь 4 млн пассажиропотока к 2030 годурезюмировал министр
Ранее стало известно о сферах применения самолета Ил-114-300.