Чекунков совершил тестовый облет на Ил-114-300 над Владивостоком Министр Чекунков сделал тестовый облет на Ил-114 над Владивостоком

Москва2 сен Вести.Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков совершил тестовый облет на Ил-114-300 над Владивостоком и оценил решения, реализованные в проекте. Об этом он сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Турбовинтовой региональный самолет российского производства Ил-114-300 уже сертифицирован. Первой в стране сможет начать их эксплуатировать Архангельская область.

Раскрою вам, что буквально позавчера мы с Юрием Петровичем полетали над Владивостоком на Ил-114-300. Совершили тестовый облет, естественно, не за штурвалом, но оценили комфорт и современные решения, реализованные в этом самолете, который уже сертифицирован к полетам рассказал Чекунков

До 2030 года дальневосточная авиакомпания планирует получить не менее 18 самолетов, добавил он.

И вместе с обновлением остального флота мы сможем выполнить поставленную президентом задачу в национальных целях - достичь 4 млн пассажиропотока к 2030 году резюмировал министр

Ранее стало известно о сферах применения самолета Ил-114-300.