"Есть, над чем поработать": Путин о ситуации с дорогами в Архангельской области Путин обратил внимание губернатора Архангельской области на состояние дорог

Москва28 ноя Вести.Ситуация с состоянием дорог в Архангельской области требует внимания со стороны региональных властей, заявил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Александром Цыбульским.

Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии области. Цыбульский, в частности, отчитался о росте зарплат жителей региона и рассказал о программе дорожного строительства.

Местные дороги – еще есть, над чем поработать обратил внимание Путин

Губернатор доложил, что за пять лет в регионе построили 2200 дорог и 67 мостов.

У нас специфика такова, что очень много местных дорог. Если брать общую дорожную сеть, всего 38% находится в нормативе уточнил Цыбульский

Вместе с этим, продолжил глава региона, опорная региональная сеть приближается к 75%, а в агломерациях — к 85%. Губернатор Архангельской области заверил, что работа в этом направлении продолжится.

Встреча Путина с Цыбульским прошла в Северодвинске вечером 27 ноября в рамках рабочей поездки президента в Архангельскую область.

На встрече также шла речь о программе комплексного развития территорий (КРТ). Власти региона планируют построить 1,6 миллиона квадратных метров жилья, что позволит расселить 223 тысячи квадратных метров аварийного фонда.

В докладе Цыбульского были затронуты вопросы, связанные с подготовкой к празднованию 600-летия основания первого монашеского поселения на Соловецком архипелаге, с поддержкой участников специальной военной операции, развитием инвестпроектов, строительством и рядом других тем региональной повестки.