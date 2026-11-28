Москва28 ноя Вести.Во время встречи с президентом России Владимиром Путиным губернатор Архангельской области Александр Цыбульский рассказал о том, как продвигается реализация проекта "Березник XXI века".

По комплексному развитию сельских территорий тоже по вашему поручению строим проект "Березник" вместе с компанией УЛК. Это интернат и школа-сад сказал он

Цыбульский указал на уникальность задумки: объект строится в сельской местности с "хорошим, надежным партнером". Кроме того, по словам губернатора, на сегодняшний день уже около 300 детей занимаются в хоккейной школе на базе этого проекта.

Там 20 тренеров наняты очень высокого класса, и действительно высокопрофессионально идет спортивная подготовка наших детей подчеркнул Цыбульский

Он также рассказал о "перенастройке" средних профессиональных учебных учреждений под потребности региональной экономики: уже создано пять образовательных кластеров по основным направлениям.

Ранее Цыбульский сообщил о реставрационных работах на Соловецких островах и подготовке к 600-летию основания первого монашеского поселения на архипелаге.