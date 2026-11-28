Цыбульский: на Соловецких островах завершат реставрацию и ждут 55 тысяч туристов

Планы по Соловкам: Цыбульский сообщил о реставрации объектов и будущем турпотока Цыбульский: на Соловецких островах завершат реставрацию и ждут 55 тысяч туристов

Москва28 ноя Вести.Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в рамках доклада президенту России Владимиру Путину рассказал о реставрационных работах на Соловецких островах и подготовке к 600-летию основания первого монашеского поселения на архипелаге.

Глава региона сообщил, что сейчас ежегодный турпоток на Соловки удерживается на уровне примерно 55 тысяч человек. Это необходимо для того, чтобы не допустить избыточной антропогенной нагрузки на архипелаг, уточнил Цыбульский.

После реновации инфраструктуры посмотрим, насколько мы сможем увеличить этот турпоток, в первую очередь паломников добавил губернатор

Реставрационные работы, приуроченные к юбилею первого монашеского поселения на Соловках, планируется завершить к 2029 году.

Можно сказать, что мы набрали очень хороший темп, и я думаю, что к 2029 году, когда мы должны отпраздновать это событие, полностью все приведем в порядок продолжил Цыбульский

Он рассказал главе государства, что в Архангельской области также развернуты активные работы по реставрации объектов культурного наследия, обновлению социальной и коммунальной инфраструктуры, а также по строительству причалов.

Встреча Путина с Цыбульским прошла в Северодвинске вечером 27 ноября в рамках рабочей поездки президента в Архангельскую область.

Цыбульский, среди прочего, доложил главе государства о работе региональных властей по расселению аварийного жилья. По словам губернатора, валовый региональный продукт в Архангельской области по итогам текущего года составит 922 миллиарда рублей, фиксируется рост как реальных, так и номинальных зарплат.

В ходе беседы были затронуты вопросы, связанные с развитием инвестпроектов, расселением ветхого жилья и строительством в рамках механизма комплексного развития территорий, с поддержкой участников СВО и рядом других тем региональной повестки.

Губернатор Архангельской области также рассказал Путину об обновлении регионального авиапарка и скором начале эксплуатации нового самолета Ил-114-300.