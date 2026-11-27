Более 100 человек прошли лечение CAR-T-клеточным препаратом "Утжефра"

Первый российский CAR-T-препарат от рака крови получили свыше 100 пациентов Более 100 человек прошли лечение CAR-T-клеточным препаратом "Утжефра"

Москва27 ноя Вести.Свыше 100 пациентов уже прошли терапию российским CAR-T клеточным препаратом "Утжефра", предназначенным для борьбы с раком крови. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу центра.

К настоящему моменту CAR-T-клеточный продукт "Утжефра" получили более 100 человек говорится в публикации

"Утжефра" (напатентованное наименование – гемагенлеклейцел) стал первым отечественным препаратом такого типа для лечения B-клеточных злокачественных новообразований крови. Его создали в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Министерства здравоохранения РФ. Все фазы доклинических исследований пройдены. В основе производства – собственные T-лимфоциты пациента.