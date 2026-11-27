НМИЦ гематологии получил лицензию на производство клеточного препарата от рака

В НМИЦ гематологии смогут производить клеточный препарат от рака крови НМИЦ гематологии получил лицензию на производство клеточного препарата от рака

Москва27 ноя Вести.НМИЦ гематологии Минздрава России получил первую в стране лицензию, позволяющую производить генотерапевтический клеточный препарат для лечения рака крови, сообщает пресс-служба центра в MAX.

НМИЦ гематологии Минздрава России получил первую в России лицензию министерства промышленности и торговли РФ на производство генотерапевтических клеточных препаратов для медицинского применения. Новая лицензия позволяет применять анти-CD19 CAR-T-клеточный препарат "Утжефра" не только в НМИЦ гематологии, но и в других российских лечебных учреждениях говорится в сообщении

Раньше препарат разрешалось производить только в рамках клинического исследования.

Препарат "Утжефра" (непатентованное название – гемагенлеклейцел) создали в лаборатории трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии российского Минздрава. Он прошел все фазы доклинических исследований. В России он стал первым отечественным CAR-T-клеточным препаратом для лечения В-клеточных злокачественных новообразований крови.