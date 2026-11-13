Москва13 нояВести.Новый раунд переговоров по украинскому урегулированию может состояться достаточно быстро, сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, новый раунд может состояться в обозримой перспективе.
Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками, и поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжениесказал Дмитрий Песков журналистам
Предпосылок для изменения состава нашей группы нет, добавил он.
Переговоры между РФ, США и Украиной прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую - руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.
Накануне спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что в ходе визита в Москву удалось детально обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным все темы украинского урегулирования.