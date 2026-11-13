Американская прокуратура отклонила сделку с российскими руферами Прокуратура США расторгла сделку с россиянами, забравшимися на Эмпайр-стейт

Москва13 ноя Вести.Американские прокуроры решили отказаться от сделки с россиянами Ангелиной Николау и Иваном Биркусом (Сергеем Кузнецовым), которые забрались на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке.

Об этом со ссылкой на адвоката пары Ноэма Биэла сообщил телеканал Fox News.

По словам Биэла, сначала прокуратура сама предложили руферам признать вину в обмен на предъявления обвинения по менее тяжкой статье, но в дальнейшем надзорный орган отозвал это предложение.

По словам адвоката, в ночь на 12 ноября из офиса прокуратуры пришло электронное письмо, из которого следовало, что там больше не согласны на прежний вариант и намерены предъявить россиянам обвинения в тяжких преступлениях.

Биэл уточнил, что изначально речь шла об общественных работах. В текущей ситуации Кузнецову и Николау грозят тюремный срок и последующая депортация в Россию. Заседание по делу руферов назначено на 28 января 2027 года.

Летом 2026 года СМИ сообщали, что Николау и Кузнецова освободили из-под стражи после предварительных слушаний без внесения залога.

1 июля 2026 года влюбленные руферы поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг — на высоту около 443 метров. Для этого, как писали СМИ, россияне обошли охрану, проникли в закрытую техническую зону, предположительно, через люк на 103-м этаже. Там Кузнеуов сделал Николау предложение. После спуска их задержали полицейские.