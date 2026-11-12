Забравшимся на вершину небоскреба в США руферам грозит срок и депортация в РФ

Забравшимся на вершину небоскреба в США влюбленным руферам грозит срок Забравшимся на вершину небоскреба в США руферам грозит срок и депортация в РФ

Москва12 ноя Вести.Российскую пару Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Сергея Кузнецова), которые забрались на небоскреб в Нью-Йорке, могут депортировать из США в Россию после срыва сделки с прокуратурой. Об этом пишет ТАСС.

По словам адвоката руферов Ноэма Биэла, прокуратура предложила сделку с признанием вины по правонарушению небольшой тяжести, которое предусматривало наказание в виде общественных работ. Но затем ведомство отозвало предложение, так как хочет продолжать дело с обвинениями в тяжких преступлениях.

Они (представители прокуратуры. - Прим. ред.) отозвали предложение и хотят продолжать борьбу по этому делу рассказал защитник россиян

В материале сказано, что в текущей ситуации россиянам грозит тюремный срок и депортация в Россию.

Заседание в США назначено на 28 января 2027 года.

В июле СМИ сообщали, что российских руферов освободили из-под стражи после предварительных слушаний без внесения залога.

1 июля 2026 года влюбленные руферы поднялись на шпиль небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке - на высоту около 443 метров. Для этого, как писали СМИ, Николау и Биркус обошли охрану, проникли в закрытую техническую зону - предположительно через люк на 103-м этаже. Там Биркус сделал Николау предложение. После спуска их задержали полицейские.