Напавшую на бортпроводника россиянку депортировали из США Россиянку Кедышеву депортировали из США после драки на борту самолета

Москва12 окт Вести.Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США депортировала гражданку России Кристину Кедышеву, из-за которой в сентябре самолет, летевший из Милана в Нью-Джерси, был перенаправлен в другой штат. Об этом 12 октября сообщили в американском министерстве внутренней безопасности (МВБ), передает РИА Новости.

29 сентября служба ICE депортировала Кристину Кедышеву, гражданку России проинформировали в ведомстве

По данным МВБ, 8 сентября на борту самолета началась драка: россиянка атаковала двух человек, в том числе бортпроводника, после чего сотрудники пограничной службы и полиции сняли ее с рейса, который перенаправили в аэропорт города Бангор в штате Мэн. Решение о выдворении женщины из страны было принято 27 сентября.

При президенте Дональде Трампе и министре (внутренней безопасности — прим. ред.) Маркуэйне Маллине нарушители закона столкнутся с последствиями подчеркнули в МВБ

Обвинения, предъявленные Кедышевой, грозили ей длительным тюремным заключением. В сентябре окружной суд штата Мэн оставил россиянку под арестом и подтвердил обоснованность уголовного преследования. На прошлой неделе, как сообщил РИА Новости адвокат Кедышевой Эрик Крокер, все обвинения с нее были сняты по ходатайству прокуратуры.

Из сведений МВБ следует, что постановление о переводе Кедышевой под домашний арест суд выпустил 1 октября, то есть уже после выдворения россиянки. Уже после депортации было принято и решение о прекращении дела против нее.