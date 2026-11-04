Москва4 ноя Вести.Министерство юстиции Соединенных Штатов направило в Федеральный окружной суд штата Массачусетс ходатайство о прекращении дела против гражданки РФ Ксении Петровой. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на анализ документа, размещенного в электронной базе суда.

Согласно тексту ходатайства, затраты ресурсов на продолжение ведения соответствующего дела "перевешивают общественный вес в его разрешении".

Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений говорится в документе

Ксению Петрову задержали в прошлом году в аэропорту Бостона. По данным американского Минюста, пограничники нашли в багаже россиянки коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Сама Петрова заявляла, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в США. В июне 2025 года ее освободили из-под стражи в ожидании суда.

Как сообщала американская сторона, ранее россиянка работала в Институте биологии гена РАН и занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н. П. Бочкова.