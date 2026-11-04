Суд в США полностью прекратил уголовное дело против ученой из РФ Ксении Петровой

Уголовное дело в США против россиянки Петровой полностью прекращено Суд в США полностью прекратил уголовное дело против ученой из РФ Ксении Петровой

Москва4 ноя Вести.Федеральный суд США в штате Массачусетс постановил полностью прекратить уголовное преследование российской ученой Ксении Петровой, заявило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Ходатайство удовлетворено​​​. Обвинительное заключение отклонено без права повторной подачи. Обвиняемая освобождается от всех условий и ограничений, наложенных в связи с данным делом говорится в документах суда

Ранее Минюст США выступил перед судом с ходатайством о прекращении преследования Петровой. Представители ведомства мотивировали его тем, что затраты ресурсов на продолжение дела против россиянки перевешивают общественный вес в его разрешении.

Петрову задержали в 2025 году в аэропорту Бостона. По данным Минюста США, пограничники нашли у россиянки коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Сама ученая заявляла, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в Соединенные Штаты. В июне 2025 года ее освободили из-под стражи в ожидании суда.

Уточняется, что ранее россиянка работала в Институте биологии гена РАН и занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н.П. Бочкова.