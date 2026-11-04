Москва4 нояВести.Федеральный суд США в штате Массачусетс постановил полностью прекратить уголовное преследование российской ученой Ксении Петровой, заявило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы суда.
Ходатайство удовлетворено. Обвинительное заключение отклонено без права повторной подачи. Обвиняемая освобождается от всех условий и ограничений, наложенных в связи с данным деломговорится в документах суда
Ранее Минюст США выступил перед судом с ходатайством о прекращении преследования Петровой. Представители ведомства мотивировали его тем, что затраты ресурсов на продолжение дела против россиянки перевешивают общественный вес в его разрешении.
Петрову задержали в 2025 году в аэропорту Бостона. По данным Минюста США, пограничники нашли у россиянки коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Сама ученая заявляла, что не была уверена в необходимости декларировать биологический материал при въезде в Соединенные Штаты. В июне 2025 года ее освободили из-под стражи в ожидании суда.
Уточняется, что ранее россиянка работала в Институте биологии гена РАН и занимала должность биоинформатика в Медико-генетическом научном центре имени академика Н.П. Бочкова.