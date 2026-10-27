Юрист рассказал, что будет с визами россиян, покоривших Эмпайр-стейт-билдинг

Адвокат: восхождение руферов из РФ на Эмпайр-стейт отразится на их визовом досье Юрист рассказал, что будет с визами россиян, покоривших Эмпайр-стейт-билдинг

Москва27 окт Вести.Уголовные обвинения в США сами по себе не влекут депортацию, однако взаимодействие с американской судебной системой может повлиять на будущие поездки. Об этом РИА Новости рассказал управляющий партнер калифорнийской юрфирмы Крис Инграм в преддверии очередного заседания по делу российских руферов.

Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов), известные по фильму Netflix, 1 июля пробрались на шпиль нью-йоркского небоскреба, развернули пацифистский баннер, после чего мужчина сделал девушке предложение. Паре предъявлены административное и три уголовных обвинения — об угрозе жизни, повреждении имущества и краже со взломом; совокупное наказание может превысить 20 лет.

По словам Инграма, перечень преступлений, за которые предусмотрена высылка, установлен конгрессом — это дела, связанные с наркотиками, домашним насилием, мошенничеством с документами и насильственными действиями.

"Судимость, явно соответствующая одному из перечисленных оснований, очень часто приводит к депортации", — отметил юрист.

При этом решение об аннулировании визы может быть принято независимо от хода уголовного дела: "Виза может быть отозвана, и на будущие поездки это повлияет".

Адвокат подчеркнул, что комментирует общие нормы, а не конкретное дело, фигуранты которого не осуждены и находятся под презумпцией невиновности.