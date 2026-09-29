Юрист рассказал, когда забравшиеся на Эмпайр-стейт россияне смогут покинуть США Юрист Инграм: россиян-руферов не выпустят из США до приговора

Москва29 сен Вести.Российские руферы Ангелина Николау и Иван Биркус (Кузнецов) могут потерять возможность покинуть США до вынесения приговора. Об этом РИА Новости рассказал главный юрист и управляющий партнер калифорнийской юридической фирмы Крис Инграм в преддверии заседания в Нью-Йорке по делу россиян.

В начале июля Биркус сделал предложение Николау на шпиле небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг в Нью-Йорке. Они обошли охрану, забрались на высоту 1454 фута (около 443 метров) над землей и вывесили пацифистский баннер. Паре предъявили одно административное и три уголовных обвинения.

При наличии уголовного производства лицо, как правило, сначала оказывается в ведении органов юстиции. Условия освобождения под залог, необходимость сдать паспорт и обязательство являться по вызову, могут послужить препятствием для выезда из страны сказал Инграм

Он также уточнил, что депортация, связанная с совершением преступления, требует наличия обвинительного приговора. Юрист напомнил, что нередко человек, против которого рассматривается уголовное дело, лишается возможности покинуть страну, даже если сам хочет этого.

Ранее адвокат Аркадий Бух заявил, что российским гражданам, забравшимся на шпиль нью-йоркского небоскреба, грозит наказание в виде лишения свободы на срок более десяти лет. При этом он отметил, что россияне могут получить значительно более мягкое наказание или условный срок.