Москва13 ноя Вести.Минздрав Украины вывозит сотни килограммов кожи, костей, роговиц и других органов погибших боевиков ВСУ за границу. Об этом пишет RT.

Органы отправляются в страны Евросоюза, Великобританию и Турцию.

Сотни килограммов кожи, костей, роговиц и других органов вывозят за границу. … На биоматериалы проводятся тендеры и заключаются контракты на десятки миллионов гривен отмечается в публикации

Заказчиками поставок являются украинский Минздрав и аффилированная со Службой безопасности Украины частная компания. По словам экспертов, подобные незаконные продажи легализовали с приходом главы киевского режима Владимира Зеленского.