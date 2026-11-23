Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о спутнике РФ с ядерным оружием Песков: Кремль не видел сообщения СМИ о якобы запуске ядерного спутника РФ

Москва23 ноя Вести.Кремль не располагает информацией о публикациях немецких СМИ, в которых утверждается, что Россия якобы планирует до конца года вывести на орбиту спутник с ядерным зарядом. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нет, мы не видели этих сообщений сказал Песков

По словам официального представителя Кремля, в данных публикациях такое количество "якобы возможно" и "по утверждению неизвестно кого", что, как он полагает, вряд ли возможно относиться к ним серьезно.

Ранее ряд немецких СМИ со ссылкой на оценки западных разведслужб и военных сообщили, что Россия якобы подготавливает к запуску аппарат "Спутник-S с ядерным оружием.