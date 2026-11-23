Москва23 ноя Вести.Россия якобы готовится до конца 2026 года вывести на орбиту спутник, оснащенный ядерным зарядом "Спутник-С". Об этом пишет немецкий портал Tagesschau со ссылкой на данные западных разведывательных служб.

Уточняется, что аппарат был полностью собран несколько лет назад. С тех пор он якобы находится на хранении в районе Москвы.

Теперь, по сообщениям, Россия планирует запустить в космос в этом году спутник, оснащенный ядерным взрывчатым веществом отмечается в публикации

В космическом командовании бундесвера допускают, что запуск аппарата может состояться уже в декабре. При этом представленные сведения основаны лишь на оценках западных спецслужб, а не на подтвержденных данных о подготовке запуска.

10 ноября премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российская орбитальная группировка включает в себя почти 400 космических аппаратов, около 30 из них относятся к системе "Рассвет".