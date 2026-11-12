Москва12 нояВести.В ходе программы перевооружения в шахтную пусковую установку произведена загрузка стратегического ракетного комплекса "Ярс", оснащенного межконтинентальной баллистической ракетой.
Соответствующую видеозапись опубликовало Министерство обороны России.
В данный момент полк проходит перевооружение на новый передовой ракетный комплекссообщил командир полка
По его словам, возможности "Ярса" намного превышают характеристики предшествующих систем. Перед началом работы с новым вооружением военнослужащие прошли необходимую подготовку и сдали экзамены.
Сегодня проходит загрузка изделия на одну из пусковых установок, что позволит Вооруженным силам нарастить ядерный щит нашей страныдобавил офицер
4 июня 2026 года президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что в будущем Россия может принять решение о полноформатном применении ракетного комплекса "Орешник" по назначенным целям.