Минобороны РФ опубликовало кадры загрузки комплекса "Ярс" в пусковую установку Минобороны РФ опубликовало видео размещения "Ярса" в пусковую установку

Москва12 ноя Вести.В ходе программы перевооружения в шахтную пусковую установку произведена загрузка стратегического ракетного комплекса "Ярс", оснащенного межконтинентальной баллистической ракетой.

Соответствующую видеозапись опубликовало Министерство обороны России.

В данный момент полк проходит перевооружение на новый передовой ракетный комплекс сообщил командир полка

По его словам, возможности "Ярса" намного превышают характеристики предшествующих систем. Перед началом работы с новым вооружением военнослужащие прошли необходимую подготовку и сдали экзамены.

Сегодня проходит загрузка изделия на одну из пусковых установок, что позволит Вооруженным силам нарастить ядерный щит нашей страны добавил офицер

4 июня 2026 года президент РФ Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств заявил, что в будущем Россия может принять решение о полноформатном применении ракетного комплекса "Орешник" по назначенным целям.