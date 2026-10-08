РВСН вывели комплексы "Ярс" на маршруты боевого патрулирования, заявили в МО РФ Минобороны: расчеты "Ярсов" отрабатывают действия на полевых позициях

Москва8 окт Вести.В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) проходит плановая комплексная проверка Владимирского ракетного объединения, в рамках которой мобильные комплексы "Ярс" выведены на маршруты боевого патрулирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Проверка осуществляется в соответствии с планом подготовки РВСН на 2026 год.

Проводится контрольная комплексная проверка Владимирского ракетного объединения с проведением командно-штабного учения с ракетным соединением стационарного базирования под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева. Помимо ракетного соединения стационарного базирования, на фоне учения на маршруты боевого патрулирования планово выведены автономные пусковые установки ракетных соединений мобильного базирования РВСН. В ходе учения расчеты ПГРК "Ярс" отрабатывают вопросы совершения маршей говорится сообщении

Помимо маневров и смены полевых позиций, они отрабатывают вопросы инженерного оборудования районов, маскировки и охранения техники. Для контроля маршрутов и поиска условных диверсантов привлекаются армейская авиация и подразделения беспилотных систем РВСН.

В Минобороны отметили, что проверка направлена на повышение слаженности органов военного управления.

В ходе проверки личный состав объединения демонстрирует высокий уровень выучки и готовность выполнить задачи по предназначению сказано в заявлении

После завершения учений комиссия проведет оценку.