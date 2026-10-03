Российские военные применили единую ударную систему на учениях "Центр-2026" Ростех: единая ударная система поля боя была применена на учениях "Центр-2026"

Москва3 окт Вести.Российские военнослужащие в ходе основного этапа стратегического учения "Центр-2026" применили единую ударную систему поля боя. Об этом РИА Новости сообщили в госкорпорации "Ростех".

Как отметили в ГК, большая часть военной техники, которая была применена в наземной части учений, разработана и выпускается ее предприятиями​​​.

Это основные танки "Прорыв" и безэкипажные танки "Штурм", БМПТ "Спиридон", наземные роботы "Импульс-М", ракеты "Изделие 305", адаптированные к наземной пусковой, РСЗО "Тосочка", тяжелые огнеметные системы, ПТРК и другая техника. Вместе они образуют единую ударную систему поля боя сказано в сообщении

Основной этап стратегического командно-штабного учения "Центр-2026" состоялся 2 октября 2026 года на полигоне Центрального военного округа Чебаркульский. В двухэтапных учениях, проходящих одновременно с маневрами ОДКБ "Взаимодействие-2026", задействованы более 47 тысяч военнослужащих, свыше 2 тысяч единиц боевой техники, а также авиация и корабли. В общей сложности в учениях принимают участие представители 41 страны.

"Центр-2026" является завершающим этапом подготовки Вооруженных сил (ВС) РФ в текущем году.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что глава государства положительно оценил результаты масштабных стратегических учений "Центр-2026".