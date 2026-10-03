Путину доложили о тактике ВС РФ по применению роботизированных платформ

Путину доложили об опыте использования роботов российскими военными Путину доложили о тактике ВС РФ по применению роботизированных платформ

Москва3 окт Вести.В Вооруженных силах России (ВС РФ) разработана тактика использования роботизированных платформ, сообщил главнокомандующий Сухопутными войсками генерал‑полковник Андрей Мордвичев в рамках доклада президенту Владимиру Путину.

Новые методы применения робототехники военные отработали в рамках стратегических командно-штабных учений "Центр-2026". Видеоролик опубликован на сайте главы государства.

Военнослужащие подразделений воздушно-десантных войск впервые провели десантирование робототехнических комплексов "Омич-2" и "Курьер", предназначенных для поддержки штурмовых групп. Названные роботизированные платформы использовались при выполнении учебных задач на полигоне.

Стратегические командно-штабные учения "Центр-2026" проводятся в два этапа в период с 28 сентября по 3 октября. Цель - совершенствование управления войсками и отработка отражения внешней агрессии на центральноазиатском направлении.

В маневрах принимают участие представители почти 60 государств, что является рекордом для подобных мероприятий. Всего в учениях задействованы более 47 тысяч военнослужащих.

На Чебаркульском полигоне в Челябинской области Верховному Главнокомандующему также продемонстрировали новейшие боевые безэкипажные машины, разработанные на базе шасси танка Т-72Б3М.