Кремль отреагировал на арест американского военного в Британии Песков: Москва не имеет отношения к аресту американского военного в Британии

Москва11 ноя Вести.Россия не имеет отношения к аресту американского военнослужащего британскими правоохранителями, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Этот арест никак не касается нас. Мы не знаем, с чем он связан. Мы не имеем к этому никакого отношения и это не имеет никакого отношения к нам сказал Песков

10 ноября британская полиция задержала военного армии США по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. Ему вменяют преступления по статьям 1 и 3 закона о национальной безопасности 2023 года - сбор секретной информации и сотрудничество с иностранной разведкой.

Глава Командования контрразведки армии США Шон Стинчон сообщил, что фигурант дела - высокопоставленный военнослужащий, имеющий доступ к секретной информации.