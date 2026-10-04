Песков о Токаеве: только обладающие твердостью люди могут так говорить о Путине

Песков прокомментировал речь Токаева о Путине Песков о Токаеве: только обладающие твердостью люди могут так говорить о Путине

Москва4 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева политически мощной персоной. Соответствующее заявление официальный представитель Кремля сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Песков оценил речь Токаева, в которой тот упомянул российского президента Владимира Путина.

Президент Токаев — это политически очень мощный человек, очень мощный, обладающий огромным ресурсом. И только люди, действительно обладающие таким политическим видением будущего, твердостью и последовательностью, могут себе позволить такие высказывания. Другие не могут подчеркнул Песков

Токаев ранее заявил, что хорошо знает Путина, который обладает необходимыми качествами для руководителя крупного государства со сложной историей.