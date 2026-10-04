Москва4 октВести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева политически мощной персоной. Соответствующее заявление официальный представитель Кремля сделал в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС "Вести".
Песков оценил речь Токаева, в которой тот упомянул российского президента Владимира Путина.
Президент Токаев — это политически очень мощный человек, очень мощный, обладающий огромным ресурсом. И только люди, действительно обладающие таким политическим видением будущего, твердостью и последовательностью, могут себе позволить такие высказывания. Другие не могутподчеркнул Песков
Токаев ранее заявил, что хорошо знает Путина, который обладает необходимыми качествами для руководителя крупного государства со сложной историей.