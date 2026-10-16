Москва16 окт Вести.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал продолжением тренда введение внешнего управления для очередных пяти компаний из недружественных стран.

Это продолжение тренда. Все эти компании из недружественных стран, и это их происхождение было одним из факторов, который принимался во внимание при принятии решения сказал Песков на брифинге

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении внешнего управления на находящихся в стране активах еще пяти иностранных компаний, среди которых Ontex - владелец бренда подгузников Helen Harper.

В сентябре под внешнее управление перешли активы ряда зарубежных компаний, среди которых швейцарская Nestle.