12:52 25 ноября 2026 12:59 25.11.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков прокомментировал ситуацию вокруг задержания губернатора ЧибисаПесков прокомментировал ситуацию вокруг задержания губернатора ЧибисаСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква25 нояВести.Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Читайте такжеПесков: РФ, США и КНР в контакте по возможной встрече Путина, Трампа и Си12:29 9 нояКремль: Алешки – отдельная ситуация, проецировать на переговоры в целом сложно13:57 30 октПесков: разговор Путина со Стуббом и Стере может повлиять на переговоры18:15 27 октПесков: позиция Путина по урегулированию хорошо известна и последовательна18:13 27 октПесков прокомментировал сообщения о кандидатуре Орбана на пост генсека ООН12:34 27 октПесков о задержании авторов "Рыбаря": дипломаты РФ обеспечат соблюдение их прав19:12 9 октПесков: готовность РФ защищать Калининград не надо воспринимать как конфронтацию12:32 1 октПесков уверен, что Путин и Си побеседуют на полях БРИКС12:05 12 сенПолитика25.11.2026