Песков: если кандидатуру Орбана предложат на пост генсека ООН, ее рассмотрят

Песков прокомментировал сообщения о кандидатуре Орбана на пост генсека ООН Песков: если кандидатуру Орбана предложат на пост генсека ООН, ее рассмотрят

Москва27 окт Вести.Если на пост генерального секретаря ООН будет предложена кандидатура бывшего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, то она будет рассмотрена, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом он отметил, что во время последнего разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа этот вопрос не поднимался.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что американская администрация уверена, что Орбан мог бы стать подходящим кандидатом на должность генерального секретаря ООН. Авторы материала отметили, что Штаты хотели бы вступления экс-премьера Венгрии в борьбу за эту должность и считают, что такой кандидат смог бы заручиться поддержкой России и Китая.

Нет, этот вопрос не поднимался в ходе последнего телефонного разговора (Путина и Трампа. - Прим. ред.), но если такая кандидатура возникнет, она также будет рассматриваться сказал Песков во время брифинга

Замглавы МИД РФ Александр Алимов, комментируя публикацию WSJ, отмечал, что Орбан технически может быть выдвинут в генеральные секретари ООН, поскольку сроки выдвижения кандидатов еще не прошли.