Песков пошутил, что выпуска "МКП" не хватит для истории его карьеры

Песков рассказал о своем профессиональном пути Песков пошутил, что выпуска "МКП" не хватит для истории его карьеры

Москва29 ноя Вести.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии Павлу Зарубину для ИС "Вести" рассказал о своем профессиональном пути в качестве переводчика.

На вопрос журналиста, предопределила ли дальнейший профессиональный путь работа в посольстве, пресс-секретарь президента РФ пошутил:

На это не хватит выпуска вашей передачи ("Москва. Кремль. Путин". - Прим. ред.) сказал Песков

В 1990-х годах он работал в Турции — в посольстве в Анкаре, там нынешний пресс-секретарь президента провел два срока.

Я родом же из МИДа – из Министерства иностранных дел. И я служил в Турции. В посольстве еще Советского Союза в Турции, потом Российской Федерации в Турции. Два раза там служил. Я переводил, переводил на высшем уровне переговоры много-много раз поделился Песков

Ранее звездой социальных сетей стал переводчик президента России Владимира Путина Алексей Садыков. Всплеск его популярности произошел после переговоров российского лидера со спецпосланниками президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером 12 ноября.