Москва24 июнВести.Россия считает, что внутри коллективного Запада появились "определенные трещины". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".
Останется он (коллективный Запад - Прим. ред.) ли вообще существовать, учитывая, по крайней мере, как мы считаем это с московского угла, все-таки определенные трещины в коллективном Западе сейчас наметились, и пока непонятно, до какой степени они вырастут в ближайшей перспективе.
Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что вопрос о переговорах с Россией вызвал разногласия среди лидеров стран Евросоюза. По данным издания, часть европейских руководителей поддержала инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты о возобновлении диалога с Москвой. Однако президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против этой идеи.