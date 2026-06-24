Москва24 июн Вести.Россия считает, что внутри коллективного Запада появились "определенные трещины". Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время XII международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

Останется он (коллективный Запад - Прим. ред​​​.) ли вообще существовать, учитывая, по крайней мере, как мы считаем это с московского угла, все-таки определенные трещины в коллективном Западе сейчас наметились, и пока непонятно, до какой степени они вырастут в ближайшей перспективе.

Ранее Politico со ссылкой на информированные источники сообщало, что вопрос о переговорах с Россией вызвал разногласия среди лидеров стран Евросоюза. По данным издания, часть европейских руководителей поддержала инициативу председателя Евросовета Антониу Кошты о возобновлении диалога с Москвой. Однако президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц выступили против этой идеи.