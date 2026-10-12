Песков высказался о проблеме с задержанными в 2025 году Баку россиянами Песков: надеемся, что проблема с задержанными Баку россиянами скоро решится

Москва12 окт Вести.Россия и Азербайджан находятся в контакте по теме 11 россиян, задержанных азербайджанской стороной в 2025 году. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналистам.

По его словам, данная тема на высшем уровне на полях саммита СНГ не обсуждалась.

Но мы в контакте с нашими азербайджанскими друзьями в том числе и по этому вопросу сказал официальный представитель Кремля

Песков уточнил, что Кремль надеется на скорое решение данной проблемы.

11 граждан России были задержаны правоохранительными органами Азербайджана в конце июня 2025 года по обвинению в обороте наркотиков и кибермошенничестве. Они продолжают находиться под арестом.