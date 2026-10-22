Песков прокомментировал слова Зеленского о деде-фронтовике Песков: Зеленский вспомнил о деде-фронтовике на фоне скандала с Польшей

Москва22 окт Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вспомнил о своем деде-фронтовике на фоне скандала с Польшей. На это в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь президента прокомментировал слова главы киевского режима о том, что на Украине не может быть фашизма, потому что его дед был ветераном войны.

Вы знаете, это совпало с кульминацией скандала между Украиной и Польшей. Как вы знаете, городской совет Львова принял решение о том, что это будет год нацистского подразделения, хорошо известного во всем мире, в нашей стране, у евреев всего мира. Это стало причиной скандала. Его как-то замяли, но Польша успела уже отменить поставки вооружений в знак протеста против нацистских проявлений. Вот просто достаточно сказать об этом контрасте, чтобы прокомментировать слова Зеленского сказал Песков

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реабилитироваться за нацизм воспоминаниями о своем деде-фронтовике, подчеркнул Песков.

Ранее Владимир Зеленский в интервью для подкаста The Diary Of A CEO назвал абсурдными заявления о нацизме на Украине, так как его семья пострадала от нацистов, а дед прошел всю Вторую мировую войну.