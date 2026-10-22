Песков: Зеленскому не удастся реабилитироваться за нацизм на Украине Песков: Зеленскому не удастся реабилитироваться за нацизм на Украине

Москва22 окт Вести.Главе киевского режима Владимиру Зеленскому не удастся реабилитироваться за нацизм воспоминаниями о своем деде-фронтовике. Об этом в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы не знаем контекст, в котором он говорил, делал эти заявления. Мы не знаем контекст всего интервью, поэтому мне сложно сказать. Но поскольку мы все время говорим о нацистских проявлениях на Украине и необходимости выкорчевывания этих нацистских проявлений, то, наверное, он как-то пытается реабилитироваться. Но тем не менее вряд ли это получится на фоне того, что по-прежнему, к сожалению, происходит на Украине сказал Песков

Ранее Зеленский заявил, что его дед прошел Вторую мировую войну от начала и до конца. Песков отметил, что глава киевского режима вспомнил о своем предке на фоне скандала с Польшей.