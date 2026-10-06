Москва6 окт Вести.На основании указа президента РФ Владимира Путина Петербургская биржа с 6 октября перестает публиковать некоторую информацию о торгах бензином и дизельным топливом, следует из сообщения торговой площадки.

Больше не будет публиковаться информация об объеме и количестве заключенных договоров, архивная информация о планах реализации бензина и дизтоплива, а также ежедневные/ежемесячные бюллетени по итогам торгов в секции "Нефтепродукты", в том числе архивные, говорится в публикации.

Отмечается, что участники торгов через АРМ "Терминал" и пользователи информационных услуг продолжат получать информацию с соблюдением режима конфиденциальности по вышеуказанным инструментам.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о перечне информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен. Документ устанавливает порядок использования такой информации.