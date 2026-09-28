Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере ТЭК

Путин ограничил доступ к ряду сведений в сфере ТЭК Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере ТЭК

Москва28 сен Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ о перечне информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен. Документ также устанавливает порядок использования такой информации.

Согласно указу, конфиденциальной становится информация об экспорте товаров российскими юридическими лицами, включая объемы и наименования поставляемой продукции, цены, сведения о продавцах и покупателях, участниках перевозки и страхования, маршрутах и направлениях поставок, местах отгрузки и перевалки, а также данные о транспортных средствах и соответствующей таможенной документации.

Ограничения также распространяются на агрегированную таможенную статистику об экспорте товаров юридическими лицами и информацию об объемах переработки и производства продукции российскими нефтеперерабатывающими заводами.

Отдельно указ касается данных о планируемых объемах реализации и биржевых сделках по продаже отдельных видов нефтепродуктов. Речь идет, в частности, о высокооктановом автомобильном бензине с октановым числом 92 и выше и дизельном топливе.

Распространение информации, включенной в утвержденный перечень, в том числе через СМИ и интернет, не допускается, за исключением случаев раскрытия юридическим лицом информации о собственной деятельности. Предоставление данных государственным органам будет осуществляться в соответствии с российским законодательством.

Правительству России поручено в течение 10 дней определить соответствующие коды товаров по ТН ВЭД ЕАЭС и ОКПД, на которые распространяются положения указа, а также привести нормативные акты в соответствие с документом.

Указ вступает в силу со дня его подписания.