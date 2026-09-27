Москва27 сенВести.Юморист Евгений Петросян, находясь под впечатлением от передачи "Международная пилорама", хотел предложить Тиграну Кеосаяну идею для остросатирического фильма.
Об этом Петросян рассказал в интервью Борису Корчевникову для ИС "Вести".
По словам юмориста, новая кинокартина должна была изобличать руководителей Европейского союза.
В те годы, [находясь] под впечатлением от его передачи, я придумал ход для фильма. Я хотел ему подарить. Ведь посмотрите на руководителей Евросоюза. По-моему, это клоуны… Знаете, есть клоуны-убийцы. Эти люди мне подсказали, что может родиться очень ироничный фильм-памфлет. И я даже придумал ходы какие-то, как это осуществить. И я хотел ему это передатьрассказал юморист
Ранее режиссер и продюсер Федор Бондарчук поделился воспоминанием о том, как они с Кеосаяном провели необычное пасхальное воскресенье.