Бондарчук рассказал, как они с Кеосаяном звонили в колокола на Пасху

"Он светился": Бондарчук рассказал, как на Пасху провел Кеосаяна в колокольню Бондарчук рассказал, как они с Кеосаяном звонили в колокола на Пасху

Москва14 сен Вести.Режиссер и продюсер Федор Бондарчук поделился воспоминанием о том, как они с покойным телеведущим Тиграном Кеосаяном провели необычное пасхальное воскресенье. Об этом он рассказал в интервью Андрею Малахову для ИС "Вести".

По словам Бондарчука, Кеосаян приехал с ним на встречу один. Позже их обоих позвали на колокольню.

Он говорит: "Ты что, с ума сошел?" Я говорю: "Пойдем". Дальше мы пробрались туда. Я говорю: "Садись". Вот, и он, значит, с улыбкой и радостью, давай звонить в колокола на Пасху. За страну болела душа. Вот об этом говорили в том числе поделился Бондарчук

Вдова режиссера Кеосаяна Маргарита Симоньян рассказала Малахову, что запомнила этот эпизод довольно хорошо, потому что ее муж обычно не срывался в одиночку ради встреч или светских мероприятий, если это не касалось работы.