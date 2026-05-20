Певец Павел Кашин повесил замок на ворота жилого дома на Маросейке

Певец Павел Кашин "случайно" закрыл соседей на территории дома на Маросейке Певец Павел Кашин повесил замок на ворота жилого дома на Маросейке

Москва20 мая Вести.Певец Павел Кашин повесил замок на ворота забора, которым огорожен жилой исторический особняк на улице Маросейка. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".

В результате одни местные жители около часа не могли попасть домой, другие – выйти на улицу.

Сам музыкант заявил, что сделал это случайно.

Я не делал перепланировку. Я нечаянно закрыл сказал артист

Однако соседи недовольны не только такой "случайностью", но и концертами, которые Кашин дает в подвале дома. По их словам, он устроил там ночной клуб, и шум мешает им спать по ночам.