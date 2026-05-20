Москва20 маяВести.Певец Павел Кашин повесил замок на ворота забора, которым огорожен жилой исторический особняк на улице Маросейка. Об этом сообщает корреспондент ИС "Вести".
В результате одни местные жители около часа не могли попасть домой, другие – выйти на улицу.
Сам музыкант заявил, что сделал это случайно.
Я не делал перепланировку. Я нечаянно закрылсказал артист
Однако соседи недовольны не только такой "случайностью", но и концертами, которые Кашин дает в подвале дома. По их словам, он устроил там ночной клуб, и шум мешает им спать по ночам.