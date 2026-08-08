Москва8 авг Вести.Народный артист России, джазмен Игорь Бутман заявил РИА Новости, что хочет предложить певице Ларисе Долиной возглавить вокальное отделение первого российского джазового вуза.

Сейчас прорабатывается проект создания первого джазового вуза в Москве или Петербурге, готовятся методические пособия. Долина несколько лет назад запустила свою Музыкальную академию.

По словам Бутмана, Долина – очень мощный педагог с невероятным опытом, пониманием и требовательностью.

Если нам удастся открыть джазовую академию, то мы со стопроцентной вероятностью предложим возглавить вокальное отделение именно Ларисе Александровне сказал музыкант

Он добавил, что Музыкальную академию Долиной можно было бы включить в состав джазового вуза, если певица этого захочет, либо она могла бы совмещать работу в двух вузах.

Ранее Долина говорила, что скандал с квартирой придал певице творческий импульс и отразился в новых песнях.