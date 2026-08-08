Москва8 авгВести.Народный артист России, джазмен Игорь Бутман заявил РИА Новости, что хочет предложить певице Ларисе Долиной возглавить вокальное отделение первого российского джазового вуза.
Сейчас прорабатывается проект создания первого джазового вуза в Москве или Петербурге, готовятся методические пособия. Долина несколько лет назад запустила свою Музыкальную академию.
По словам Бутмана, Долина – очень мощный педагог с невероятным опытом, пониманием и требовательностью.
Если нам удастся открыть джазовую академию, то мы со стопроцентной вероятностью предложим возглавить вокальное отделение именно Ларисе Александровнесказал музыкант
Он добавил, что Музыкальную академию Долиной можно было бы включить в состав джазового вуза, если певица этого захочет, либо она могла бы совмещать работу в двух вузах.
Ранее Долина говорила, что скандал с квартирой придал певице творческий импульс и отразился в новых песнях.