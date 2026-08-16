Певица Клава Кока вернула доступ к своему аккаунту в соцсетях Клава Кока сообщила о восстановлении аккаунта в соцсети

Москва16 авг Вести.Популярная исполнительница Клава Кока сообщила, что ей удалось вернуть доступ к аккаунту в соцсети Instagram (признана экстремистской и запрещена на территории РФ). Об этом певица написала в своем Telegram-канале.

Это было сложно, но страницу я вернула! Но гарантий, что не ломанут снова - нет. Так что не переходите по подозрительным ссылкам ни в моем аккаунте, ни в аккаунте других блогеров - и тем более, не отправляйте деньги! написала певица

Ранее Клава Кока сообщила о взломе ее аккаунта. В указанной социальной сети у певицы 8,6 миллиона подписчиков.