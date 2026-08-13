Instagram поменял логотип впервые за 10 лет Соцсеть Instagram сменила логотип впервые за 10 лет

Москва13 авг Вести.Соцсеть Instagram (запрещена в РФ и признана экстремистской) сменила логотип в первый раз за 10 лет, сообщил глава Instagram Адам Моссери на своей странице в соцсети.

Перемены коснулись шрифта в названии Instagram, значок приложения остался без изменений.

Словесный знак в верхней части приложения не менялся 10 лет, поэтому пришло время его обновить. Сделали его более чистым и современным, сохранив отсылки к оригиналу, а также простоту и мастерство исполнения, которые всегда были отличительной чертой Instagram написал Моссери

Последний раз Instagram менял логотип в 2016 году – тогда соцсеть сменила изображение камеры Polaroid на современный вариант иконки.

Ранее Еврокомиссия пришла к выводу, что дизайн Instagram негативно влияет на здоровье пользователей и формирует у них интернет-зависимость.