Москва20 ноя Вести.Министр обороны Германии Борис Писториус принес извинения заместителю главы Пентагона Элбриджу Колби. Причиной стало высказывание Писториуса, который назвал критику Колби в адрес Киева относительно неэффективности ударов ВСУ по России "довольно глупым делом". В интервью газете Politico Писториус рассказал, что созвонился с Колби.

Министр раскрыл детали состоявшейся 17 ноября беседы. Он отметил, что говорил о Колби с журналистом на английском языке, поэтому для выражения своей позиции выбрал неподходящее выражение.

Я извинился за свое высказывание. Я приношу извинения за выбранные мною слова пояснил министр

При этом Писториус добавил, что остался при своем мнении относительно тактики ударов вглубь территории России со стороны Украины, которую перед заседанием в Брюсселе контактной группы, координирующей поставки оружия Украине, критиковал Колби.

Элбридж Колби заявлял, что "глубокие удары" Киева по России лишь укрепляют решимость российского общества и поддержку СВО, но не ведут к быстрому завершению конфликта на Украине и не наносят ущерба российской армии.

Борис Писториус также выразил надежду, что несовпадение его позиции с мнением Колби не повредит отношениям США и ФРГ.