"Вассалу не стоит спорить с господином": Дмитриев об извинениях Писториуса Дмитриев прокомментировал извинения Писториуса перед замглавы Пентагона Колби

Москва21 ноя Вести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на извинения министра обороны Германии Бориса Писториуса перед заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби.

Последний раскритиковал удары Украины вглубь России и подчеркнул, что они не способствуют завершению конфликта. Такую реакцию Колби Писториус изначально назвал "глупой", а позже попросил прощения за "свой выбор слов".

Отлично - вассалу не стоит спорить с хозяином написал Дмитриев в социальной сети Х

Ранее Борис Писториус призвал европейских лидеров не отказываться от приглашения президента России Владимира Путина посетить Москву для переговоров по Украине.