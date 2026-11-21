Москва21 нояВести.Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев отреагировал на извинения министра обороны Германии Бориса Писториуса перед заместителем министра обороны США по политическим вопросам Элбриджем Колби.
Последний раскритиковал удары Украины вглубь России и подчеркнул, что они не способствуют завершению конфликта. Такую реакцию Колби Писториус изначально назвал "глупой", а позже попросил прощения за "свой выбор слов".
Отлично - вассалу не стоит спорить с хозяиномнаписал Дмитриев в социальной сети Х
Ранее Борис Писториус призвал европейских лидеров не отказываться от приглашения президента России Владимира Путина посетить Москву для переговоров по Украине.