Москва19 ноя Вести.Замглавы Пентагона по политическим делам Элбридж Колби не захотел заслушать секретный доклад украинского министра обороны Евгения Хмары и досрочно покинул встречу с европейскими союзниками по Украине, сообщает газета The Telegraph.

Главный стратег Пентагона покинул встречу с европейскими союзниками после того, как раскритиковал Украину за нанесение ударов вглубь территории России, не прослушав секретный военный доклад министра обороны Украины отмечает газета

Поведение Колби вызвало опасения по поводу того, что администрация президента США Дональда Трампа встала на сторону России против Украины и ее союзников в Европе.

При этом глава Минобороны Германии Борис Писториус назвал "довольно глупой" критику ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским тылам.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что удары ВСУ по российским объектам могут подтолкнуть Москву к началу переговоров по урегулированию украинского конфликта.