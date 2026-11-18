Писториус считает "довольно глупой" критику ударов ВСУ вглубь России Писториус назвал "довольно глупой" критику ударов ВСУ вглубь РФ

Москва18 ноя Вести.Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус назвал "довольно глупой" критику ударов Вооруженных сил Украины по российской территории. Об этом сообщает Reuters.

Таким образом он прокомментировал заявление замминистра обороны США по политическим вопросам Элбриджа Колби, раскритиковавшего дальнобойные удары украинской армии по России.

По моему мнению критиковать такие удары по России довольно глупо сказал немецкий политик

Элбридж Колби также отмечал, что атаки киевского режима на российскую территорию укрепили решимость Москвы. Он подчеркивал, что удары по гражданской инфраструктуре, в том числе по объектам Wildberries, приводят к эскалации.