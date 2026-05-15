"Пивной тест" Стива Джобса: как основатель Apple отбирал сотрудников вне офиса

Москва15 мая Вести.Стив Джобс вел нестандартный отбор кандидатов на вакансии в Apple, прибегая к методу, известному как "пивной тест". Если после встречи с соискателем основателю корпорации не хотелось провести с ним время за бокалом пива, то, как отмечает Fortune, человеку обычно не предлагали работу.

По замыслу Джобса, такая форма интервью должна была показать, насколько сотрудник сможет ужиться с ним в неформальной обстановке, то есть готов ли человек на время отказаться от офисной формальности и вести живой, приятный разговор. Несмотря на название, тест не был связан с употреблением алкоголя — важнее было впечатление от общения вне рабочего контекста.

В конечном итоге все зависит от вашей интуиции. Что я думаю об этом человеке? Каким он становится, когда сталкивается с трудностями? отмечал Джобс

В интервью журналу Fortune в 2008 году покойный миллиардер говорил о поиске сотрудников как о "поиске иголок в стоге сена".