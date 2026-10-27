Москва27 окт Вести.В смерти участников туристического похода в составе группы Игоря Дятлова нет ничего таинственного, они погибли в результате конфликта с представителями коренных народов Северного Урала. Такое мнение в интервью Андрею Малахову выразил Владимир Ермолаев, внучатый племянник погибшего участника тургруппы Николая Тибо-Бриньоля, сообщает ИС "Вести".

Я предполагаю, что не надо искать какие-то фантастические объяснения [смерти участников тургруппы]. Я предполагаю, что возник конфликт участников группы с местными жителями, представителями коренных народов. Но советская власть не хотела будоражить население, поэтому скрыла причины гибели туристов считает Ермолаев

В феврале 1959 года на Северном Урале (около горы Отортен) погибла группа из девяти лыжников-туристов под руководством студента Игоря Дятлова. Официально считалось, что большинство замерзло, однако у некоторых обнаружены тяжелые травмы, ставшие причиной смерти. Выдвигались разные версии: от лавины до нападения заключенных или ссоры внутри группы. В 2019 году Генпрокуратура провела проверку, а в июле 2020 года объявила, что причиной гибели стал сход лавины.