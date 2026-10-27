Новые данные о гибели группы Дятлова: один из туристов имел часы с прослушкой У одного из участников группы Дятлова были часы с прослушкой

Москва27 окт Вести.У Семена (Александра) Золотарева, последнего присоединившегося к группе Дятлова и самого возрастного участника, были во время похода часы с микрофоном, которые передавали запись разговоров. Об этом в интервью Андрею Малахову поделился Виктор Иосифович, друг прокурора Бориса Чудного, которому следователь Лев Иванов завещал рассказал правду о гибели тургруппы, сообщает ИС "Вести".

Семен Золотарев - фронтовик и орденоносец, просивший называть его Сашей. Он был опытным туристом и имел опыт походов в горах Кавказа и Алтая. По одной из версий, уроженец Кубани сначала должен был идти с другой группой, но его планы изменились, и он присоединился к дятловцам за два дня до выхода.

Однако существует и другая версия, выдвинутая исследователями этой загадочной трагедии. Золотарев мог быть сотрудником спецслужб (КГБ), которого приставили к группе для слежки и выполнения секретной миссии.

Золотарева приняли [в группу] по просьбе КГБ. Ему сказали прибыть туда, и он отправился. Ему доверили, чтобы он слушал всех, кто о чем говорит, потому что военных объектов действительно на Урале было больше всего уверен Виктор Иосифович

По его словам, с целью прослушки у Золотарева были карманные часы, на которых он периодически включал микрофон.

Это были карманные часы, в которых были заложены конденсаторы для питания прослушки 4,7 микрофарад мощностью. И это позволяло через антенну прослушать всю группу, кто о чем говорит. Он периодически включал. И однажды ночью он включил, а сосед, который лежал рядом, увидел эти часы и догадался, что это что-то такое рассказал Виктор Иосифович

В феврале 1959 года на Северном Урале (около горы Отортен) погибла группа из девяти лыжников-туристов под руководством студента Игоря Дятлова. Официально считалось, что большинство замерзло, однако у некоторых обнаружены тяжелые травмы, ставшие причиной смерти. Выдвигались разные версии: от лавины до нападения заключенных или ссоры внутри группы. В 2019 году Генпрокуратура провела проверку, а в июле 2020 года объявила, что причиной гибели стал сход лавины.