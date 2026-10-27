Москва27 окт Вести.Председатель Федерации Свердловской области по туризму и руководитель поисков туристов группы Игоря Дятлова Евгений Масленников мучился, что не мог рассказать правду о загадочной трагедии. Об этом рассказала его дочь Наталья Масленникова в интервью Андрею Малахову, сообщает ИС "Вести".

Евгений Масленников утверждал маршрут туристической группы Дятлова и после их пропажи возглавил поисковые работы.

Когда папа вернулся, он был на себя не похож. Он рассказывал, что поиски заняли гораздо больше времени, чем они планировали, что случай оказался сложным. Что они просматривали все версии, какие могли. Ни следов лавины, ни диких зверей, ни манси (коренное население) обнаружено не было. Они очень тщательно все это проверяли. Он говорил, что эти ребята испытали дикий ужас, возможно, это было связано со звуком… Он дал подписку о неразглашении. Мой папа страдал и мучился от того, что он не смог донести до людей правду о гибели этих ребят рассказала дочь Евгения Масленникова

Группа из девяти лыжников-туристов под руководством студента Игоря Дятлова погибла в феврале 1959 года на Северном Урале (около горы Отортен). Официально считалось, что большинство замерзло, однако у некоторых обнаружены тяжелые травмы, ставшие причиной смерти. Выдвигались разные версии: от лавины до нападения заключенных или ссоры внутри группы.