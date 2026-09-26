Пленный сообщил о задании ВСУ сфотографироваться с флагом в Могрицах Пленный рассказал о фотосессии ВСУ в Сумской области ради пиара

Москва26 сен Вести.Группе военнослужащих ВСУ поручили сфотографироваться с украинским флагом в селе Могрицы Сумской области. Об этом заявил пленный Игорь Мухин на видео, предоставленном РИА Новости российскими силовиками.

По словам Мухина, он 25 лет прожил в Португалии и получил гражданство этой страны, сохранив при этом украинское. Весной мужчина приехал на Украину после того, как проживающая там мать перестала отвечать на телефонные звонки.

Мухин утверждает, что после приезда его мобилизовали, зачислили стрелком в 21-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ и направили в Сумскую область.

При боевых действиях меня отправили в сторону Могриц. Дали задание, чтобы я пришел туда, сфотографировался с побратимами, с украинским флагом рассказал пленный

По его словам, после фотосессии начался обстрел, в результате которого он получил ранение. Мухин утверждает, что украинские военнослужащие отошли, оставив его на месте, после чего он попал в плен к российским военным.

Российская армия освободила Могрицы 30 июля. В российских силовых структурах сообщали, что украинские боевики вынуждены были спешно покинуть населенный пункт. При отступлении они сожгли останки своих сослуживцев.