В Новосибирске возбуждено дело по факту вырубки деревьев в Сосновом бору

По факту вырубки деревьев в Сосновом бору в Новосибирске возбуждено дело В Новосибирске возбуждено дело по факту вырубки деревьев в Сосновом бору

Москва20 ноя Вести.В Новосибирске после проведенной областной прокуратурой проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконной вырубки деревьев в Сосновом Бору. Об этом ведомство сообщает в MAX. Публикация о незаконной рубке лесных насаждений была выявлена в СМИ.

В ходе надзорных мероприятий прокуратурой г. Новосибирска установлено, что на территории городского лесничества без разрешительных документов уничтожено 436 деревьев, не имеющих признаков аварийности. Размер ущерба от противоправных действий составляет 4,16 млн рублей говорится в сообщении ведомства

Уголовное дело возбуждено по статье о незаконной рубке лесных насаждений, совершенном в особо крупном размере. Надзорное ведомство контролирует ход и результаты расследования.