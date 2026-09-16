На конкурсе ArtMasters в Екатеринбурге победил фильм об искусстве быть человеком

Победитель конкурса ArtMasters в Екатеринбурге, рассказала, о чем сняла фильм На конкурсе ArtMasters в Екатеринбурге победил фильм об искусстве быть человеком

Москва16 сен Вести.Аполлинария Лиманская, победитель международных соревнований творческих компетенций ArtMasters Open, который прошел в рамках Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге, рассказала ИС "Вести" о своем фильме "Бороться с одиночеством вместе".

Главный мессендж нашей работы – то, что человеку нужен человек, и даже в век высоких технологий нам все равно важно оставаться друг с другом рядом и общаться вживую, взаимодействовать как-либо, и никакой искусственный интеллект этого никогда не заменит отметила девушка

Эта пятиминутная лента как нельзя лучше раскрывает главную тему – искусство быть человеком.

Свою короткометражку режиссер Аполлинария Лиманская сняла всего за 3 дня с командой, члены которой познакомились буквально на площадке. Оператор из Алжира, художник из Непала, композитор из Аргентины, а также ребята из Египта и Индонезии. Все они – победители прошлых сезонов ArtMasters Open.

И таких коллективов, объединившихся на полях Международного фестиваля молодежи, целых 10.

Цель – их сплотить на какой-то конструктивной, творческой платформе, чтобы они друг друга в первый раз здесь увидели и вместе что-то сделали. Она оказалась очень продуктивной заявил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков

Заявки на участие в проекте, который в этом году стал международным, подали более 3000 человек со всего мира.